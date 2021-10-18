В Киеве растет количество смертей от covid – за сутки умерли 22 человека

За сутки 17 октября в столице умерли от коронавируса 22 человека, covid диагностировали еще 416 жителям города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "416 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 22 летальных случая от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (99), Оболонском (88) и в Дарницком (62) районах.

68 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницу 343 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 244 646 подтвержденных случая коронавируса, 5 686 больных умерли, преодолели вирус 224 570 жителей столицы, из них 229 за минувшие сутки.

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