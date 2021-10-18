Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну прибув вантаж з американською зброєю

Понеділок, 18 жовтня 2021, 11:24
В Україну прибув вантаж з американською зброєю
ФОТО МІНОБОРОНИ

В Україну прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США українським Збройним силам.

Джерело: полковник медслужби уповноважений командування Медсил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук, держтелеканал "Дом"

Деталі: Вантаж прибув в рамках реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам України.

За словами Матійчука, доставили медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

Він назвав таку допомогу кроком до повної взаємосумісності ЗСУ з країнами-членами НАТО.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.
  • 10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США. З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

 "Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАзброяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
Усі новини...
Реклама: