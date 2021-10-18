Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україну прибув вантаж з американською зброєю

Понеділок, 18 жовтня 2021, 11:24
ФОТО МІНОБОРОНИ

В Україну прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США українським Збройним силам.

Джерело: полковник медслужби уповноважений командування Медсил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук, держтелеканал "Дом"

Деталі: Вантаж прибув в рамках реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам України.

За словами Матійчука, доставили медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

Він назвав таку допомогу кроком до повної взаємосумісності ЗСУ з країнами-членами НАТО.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.
  • 10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США. З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

 "Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США.

Українська правда
Теми: СШАзброяЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

оновленоФБР обшукує будинок близького до Путіна олігарха Дерипаски

"Харківгаз" відключив усе село від газу – СБУ відкрила справу

Усі новини...
США
В університеті в США сталася стрілянина, загинула людина
Місіонерська група підтвердила викрадення на Гаїті 16 американців та канадця
Білла Клінтона виписали з лікарні
Останні новини
05:30
Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження
04:26
Штати оштрафували Facebook на $14 млн
03:32
Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців
02:38
Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
01:47
Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
00:48
"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ
23:52
Ліга Чемпіонів: "Реал" відвантажив "Шахтарю" п'ять м'ячів у Києві
23:43
У Вільнюсі покупець поранив охоронця магазину після прохання вдягнути маску
23:24
США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій
22:56
У Британії найбільше смертей від Covid з березня і майже 48 тисяч заражень
Усі новини...