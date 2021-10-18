В Україну прибув вантаж з американською зброєю

В Україну прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США українським Збройним силам.

Джерело: полковник медслужби уповноважений командування Медсил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук, держтелеканал "Дом"

Деталі: Вантаж прибув в рамках реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам України.

За словами Матійчука, доставили медичні засоби та озброєння з боєприпасами.

Він назвав таку допомогу кроком до повної взаємосумісності ЗСУ з країнами-членами НАТО.

Нагадаємо:

Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США. З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.

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