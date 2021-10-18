В Україну прибув вантаж з американською зброєю
Понеділок, 18 жовтня 2021, 11:24
В Україну прибула друга партія міжнародної технічної допомоги від уряду США українським Збройним силам.
Джерело: полковник медслужби уповноважений командування Медсил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук, держтелеканал "Дом"
Деталі: Вантаж прибув в рамках реалізації надання додаткової допомоги з безпеки від уряду США Збройним силам України.
За словами Матійчука, доставили медичні засоби та озброєння з боєприпасами.
Він назвав таку допомогу кроком до повної взаємосумісності ЗСУ з країнами-членами НАТО.
Нагадаємо:
- Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.
- 10 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула одна з партій безпекової допомоги для України від США. З 2014 року Україна отримала від США допомогу на загальну суму понад 2 млрд доларів.
Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст
"Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США.
Українська правда