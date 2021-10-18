Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыл груз с американским оружием

Понедельник, 18 октября 2021, 11:24
В Украину прибыл груз с американским оружием
ФОТО МИНОБОРОНЫ

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам.

Источник: полковник медслужбы уполномоченный командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук, гостелеканал "Дом"

Детали: Груз прибыл в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины.

По словам Матийчука, доставили медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Он назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.

Напомним:

  • Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.
  • 10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий дополнительной помощи для Украины от США в сфере безопасности. С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

Узнать больше: Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст

"Джавелины", "Северный поток-2" и будущее Киева в НАТО: интервью посла Украины в США.

Украинская правда
Темы: СШАоружиеВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
США
Срок заключения основательницы Theranos Холмс сократили на два года
Вопрос членства Украины в НАТО должен подождать до победы – Пенс
В администрация Байдена обсуждают возможность предоставления Украине ракет ATACMS – СМИ
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: