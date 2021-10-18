В Украину прибыл груз с американским оружием

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам.

Источник: полковник медслужбы уполномоченный командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук, гостелеканал "Дом"

Детали: Груз прибыл в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины.

По словам Матийчука, доставили медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Он назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.

Напомним:

Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий дополнительной помощи для Украины от США в сфере безопасности. С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

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