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В Украину прибыл груз с американским оружием

Понедельник, 18 октября 2021, 11:24
ФОТО МИНОБОРОНЫ

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам.

Источник: полковник медслужбы уполномоченный командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук, гостелеканал "Дом"

Детали: Груз прибыл в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины.

По словам Матийчука, доставили медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Он назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.

Напомним:

  • Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.
  • 10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий дополнительной помощи для Украины от США в сфере безопасности. С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

Узнать больше: Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст

"Джавелины", "Северный поток-2" и будущее Киева в НАТО: интервью посла Украины в США.

Украинская правда
Темы: СШАоружиеВооруженные силы
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