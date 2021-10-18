Напади на інкасаторів та банки: суд арештував підозрюваних екс-"азовців"
Суд у Запоріжжі арештував трьох підозрюваних у серії нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі, затриманих Службою безпеки України.
Джерело: прокуратура Запорізької області у коментарі УП, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Для всіх трьох підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 грудня без альтернативи внесення застави.
За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про колишніх військовослужбовців Василя Бондаренка, Петра Плечуна та Кирила Фокшу.
Що передувало: 16 жовтня СБУ повідомила про затримання трьох членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців.
За даними СБУ, зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області, яка має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.
За даними джерел УП у правоохоронних органах, затримані чоловіки в минулому мали відношення до добробату "Азов".