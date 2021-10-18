Напади на інкасаторів та банки: суд арештував підозрюваних екс-"азовців"

Суд у Запоріжжі арештував трьох підозрюваних у серії нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі, затриманих Службою безпеки України.

Джерело: прокуратура Запорізької області у коментарі УП, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Для всіх трьох підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 грудня без альтернативи внесення застави.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про колишніх військовослужбовців Василя Бондаренка, Петра Плечуна та Кирила Фокшу.

Що передувало: 16 жовтня СБУ повідомила про затримання трьох членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців.

За даними СБУ, зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області, яка має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затримані чоловіки в минулому мали відношення до добробату "Азов".