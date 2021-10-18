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Нападения на инкассаторов и банки: суд арестовал подозреваемых экс-"азовцев"

Понедельник, 18 октября 2021, 12:10
Нападения на инкассаторов и банки: суд арестовал подозреваемых экс-азовцев
фото СБУ

Суд в Запорожье арестовал трех подозреваемых в серии нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье, задержанных Службой безопасности Украины.

Источник: прокуратура Запорожской области в комментарии УП, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Для всех трех подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 декабря без альтернативы внесения залога.

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о бывших военнослужащих: это Василий Бондаренко, Петр Плечун и Кирилл Фокша.

Что предшествовало: 16 октября СБУ сообщила о задержании трех членов преступной группировки, совершивших ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывавшихся от правоохранителей.

По данным СБУ, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области, которая имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанные мужчины в прошлом имели отношение к добробату "Азов".

Украинская правда

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Темы: криминалСБУЗапорожская область
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