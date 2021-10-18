Пєсков назвав вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу це найгірший сценарій для Росії.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова: "Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм... Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".

Деталі: За його словами, пересування російських військ до кордону України проводились під час "масованих навчань НАТО, що проходили біля російського кордону".

Пєсков заявив, що "весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО - ніхто".

Пряма мова: "Ми хочемо, щоб нас почули: ми нікому не загрожуємо, ми не є джерелом небезпеки, ми дуже велика і дуже сильна країна, яка шукає партнерів".

Нагадаємо: