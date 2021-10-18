Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединения Киева к Североатлантическому альянсу это наихудший сценарий для России.
Источник: российское издание "ТАСС"
Прямая речь: "Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".
Детали: По его словам, передвижение российских войск к границе Украины проводились во время "массированных учений НАТО, проходивших у российской границы".
Песков заявил, что "все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто".
Прямая речь: "Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров".
Напомним:
- Президент России Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий".
- Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.
- В сентябре Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обсудили путь Украины в НАТО. Байден повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.
- Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.