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Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ

Понедельник, 18 октября 2021, 12:54
Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ
фото: getty images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединения Киева к Североатлантическому альянсу это наихудший сценарий для России.  

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Детали: По его словам, передвижение российских войск к границе Украины проводились во время "массированных учений НАТО, проходивших у российской границы".

Песков заявил, что "все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто".

Прямая речь: "Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров".

Напомним: 

  • Президент России Владимир Путин считает, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означало бы для Москвы пересечение ее "красных линий". 
  • Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке заявил о необходимости определить для Украины временную перспективу относительно ее вступления в Альянс.
  • В сентябре Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обсудили путь Украины в НАТО. Байден повторил позицию, заявленную членами в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла.
  • Решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Украинская правда
Темы: РосcияНАТОУкраина
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