Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием для РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединения Киева к Североатлантическому альянсу это наихудший сценарий для России.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь: "Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Детали: По его словам, передвижение российских войск к границе Украины проводились во время "массированных учений НАТО, проходивших у российской границы".

Песков заявил, что "все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто".

Прямая речь: "Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров".

Напомним: