ОАСК просять скасувати наказ МОЗ щодо обов’язкової вакцинації

Суд просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.

Джерело: ОАСК

Деталі: Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначений – громадянин Дмитро Ламза.

Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

Вказано, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

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