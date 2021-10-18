ОАСК просять скасувати наказ МОЗ щодо обов’язкової вакцинації
Суд просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження переліку професій працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації.
Джерело: ОАСК
Деталі: Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначений – громадянин Дмитро Ламза.
Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров’я України, датований 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".
Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.
Вказано, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.
Передісторія:
- Згідно з наказом від 4 жовтня на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
- Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
- Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
- Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що МОЗ планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є умовою допуску до робочого місця.