ОАСК просят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации

Суд просят признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Источник: ОАСК

Детали: Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - гражданин Дмитрий Ламза.

В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава.

Указано, что пока суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

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