ОАСК просят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации
Суд просят признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.
Источник: ОАСК
Детали: Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан - гражданин Дмитрий Ламза.
В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".
Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа Минздрава.
Указано, что пока суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.
Предыстория:
- Согласно приказу от 4 октября на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
- Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
- Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не юудут вакцинированы против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
- Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Минздрав планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.