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Падіння ліхтарів на Шулявському: силовики з експертами оглядають міст

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:26
Падіння ліхтарів на Шулявському: силовики з експертами оглядають міст
фото прокуратури

Столичні правоохоронці з експертами здійснюють огляд Шулявського мосту через ймовірне порушення правил під час проєктування та будівництва.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "18 жовтня  в межах слідства на вказаному об’єкті за участю експертів та спеціальних служб проводиться огляд з метою перевірки якості виконаних робіт та фіксації порушень під час проєктування чи будівництва, що призвели до руйнації в грудні 2020 року конструктивних опор освітлення/контактної мережі та падіння ліхтарних стовпів.

Зазначене створило загрозу загибелі людей, які перебували на Шулявському шляхопроводі, та спричинило пошкодження 6 автомобілей".

Деталі: Йдеться про розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом падіння електроопор у грудні 2020 року.

Згідно з попереднім будівельно-технічним експертним дослідженням, будівництво здійснювалося з невідповідністю проєктно-технічній документації та порушенням нормативно-правових актів.

За результатами слідчих та процесуальних дій у найкоротший строк буде надана правова оцінка діям відповідальних осіб, наголошують у прокуратурі.

Крім того, в межах розслідування досліджується законність використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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