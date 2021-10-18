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Падение фонарей на Шулявском: силовики с экспертами осматривают мост

Понедельник, 18 октября 2021, 15:26
фото прокуратуры

Столичные правоохранители с экспертами осуществляют осмотр Шулявского моста из-за вероятного нарушения правил во время проектирования и строительства.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "18 октября в рамках следствия на указанном объекте с участием экспертов и специальных служб проводится осмотр с целью проверки качества выполненных работ и фиксации нарушений во время проектирования или строительства, которые привели к разрушению в декабре 2020 года конструктивных опор освещения/контактной сети и падению фонарных столбов.

Указанное создало угрозу гибели людей, находившихся на Шулявском путепроводе, и повлекло повреждение 6 автомобилей".

Детали: Речь идет о расследовании в уголовном производстве, начатом по факту падения электроопор в декабре 2020 года.

Согласно предварительному строительно-техническому экспертному исследованию, строительство осуществлялось с несоответствием проектно-технической документации и нарушением нормативно-правовых актов.

По результатам следственных и процессуальных действий в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, отмечают в прокуратуре.

Кроме того, в рамках расследования исследуется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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