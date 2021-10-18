Зеленський хоче швидшої вакцинації

Під час селекторної наради, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, обговорили необхідність пришвидшення темпів вакцинації.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який брав участь у нараді, загалом в Україні наразі зроблено 14,5 млн щеплень, вакциновано 8 млн осіб, з них 6,5 млн отримали дві дози.

Темпи вакцинації п’ять тижнів поспіль зберігаються на рівні 750-760 тисяч. За минулий тиждень зроблено 762 тисячі щеплень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що 95% госпіталізованих з COVID-19 є невакцинованими.

Дослівно: "Під час наради очільник уряду доручив керівнику МОЗ невідкладно оновити та затвердити графік щеплень для кожної області. Очільники ОДА мають подати графіки до пунктів, затвердити та проконтролювати їхнє дотримання...

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності пришвидшення темпів вакцинації. Окремо він акцентував на необхідності комплексного підходу до інформаційної кампанії серед українців щодо важливості щеплень".

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