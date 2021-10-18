Зеленский хочет более быстрой вакцинации
Во время селекторного совещания, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, обсудили необходимость ускорения темпов вакцинации.
Источник: сообщение Офиса президента
Детали: По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, который участвовал в совещании, всего в Украине пока сделано 14,5 млн прививок, вакцинированы 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы.
Темпы вакцинации пять недель подряд сохраняются на уровне 750-760 тысяч. За прошедшую неделю сделано 762 тысячи прививок.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 являются не вакцинированными.
Дословно: "Во время совещания глава правительства поручил руководителю МОЗ безотлагательно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Руководители ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение...
Владимир Зеленский также отметил необходимость ускорения темпов вакцинации. Отдельно он акцентировал на необходимости комплексного подхода к информационной кампании среди украинцев о важности прививок".
Предыстория:
- По состоянию на 18 октября Запорожская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая и Херсонская области находятсяв "красной" зоне эпидопасности.
- В этих регионах запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков и фитнес-центров.
- Ограничения не распространяются на учреждения, в которых 100% работников и посетителей полностью привиты от Сovid-19.
- С 21 октября украинцы не смогут попасть в другие регионы межрегиональным транспортом без сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на Сovid-19.