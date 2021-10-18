Окупанти шпигували безпілотником та обстрілювали позиції ЗСУ
Понеділок, 18 жовтня 2021, 18:22
Упродовж доби 18 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: «Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів».
Деталі: Зазначається, що на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно йдеться про «Орлан-10» російського виробництва.
Втрат у ЗСУ протягом доби немає.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.
Українська правда