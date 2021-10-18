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Окупанти шпигували безпілотником та обстрілювали позиції ЗСУ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 18:22
фото: оос

Упродовж доби 18 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: «Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів».

Деталі: Зазначається, що на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно йдеться про «Орлан-10» російського виробництва.

Втрат у ЗСУ протягом доби немає.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь та змусили бойовиків припинити обстріли.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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