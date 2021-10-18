Оккупанты шпионили беспилотником и обстреливали позиции ВСУ
Понедельник, 18 октября 2021, 18:22
В течение суток 18 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Позиции украинских воинов у Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганское оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов".
Детали: Отмечается, что на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно речь идет об "Орлан-10" российского производства.
Потерь в ВСУ в течение суток нет.
Украинские военные открыли огонь и вынудили боевиков прекратить обстрелы.
Украинская правда