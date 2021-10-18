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Оккупанты шпионили беспилотником и обстреливали позиции ВСУ

Понедельник, 18 октября 2021, 18:22
Оккупанты шпионили беспилотником и обстреливали позиции ВСУ
фото: оос

В течение суток 18 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Позиции украинских воинов у Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганское оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно речь идет об "Орлан-10" российского производства.

Потерь в ВСУ в течение суток нет.

Украинские военные открыли огонь и вынудили боевиков прекратить обстрелы.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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