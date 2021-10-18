На адмінмежі з окупованим Кримом припиняє роботу КПВВ "Чаплинка"

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим 19 жовтня припиняє свою роботу.

Джерело: Державна прикордонна служба в Telegram, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Прикордонники зазначають, що відповідне рішення прийнято Херсонською ОДА.

На цьому напрямку продовжують роботу КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".

В свою чергу речник ДПСУ пояснив УП, що пропуск громадян через цей КПВВ не здійснювався фактично з червня цього року. Місцева влада тоді видала розпорядження про тимчасове припинення роботи пункту пропуску і відтоді продовжувала його. Нині ж винесено рішення про закриття КПВВ з 19 жовтня без подальших часових рамок.

За словами Демченка, прикордонники відзначають малий рух за цим напрямком: на рівні 100 осіб у докарантинний час та до 10 осіб - після введення карантинних обмежень.

Після реконструкції КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" рух цими пунктами пропуску дещо збільшився через комфортні умови перетину адмінмежі.

Водночас, як відзначали у свою чергу окремі громадяни, "Чаплинка" не досить зручний в плані логістики для цієї мети.