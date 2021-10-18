Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На адмінмежі з окупованим Кримом припиняє роботу КПВВ "Чаплинка"

Понеділок, 18 жовтня 2021, 18:44
На адмінмежі з окупованим Кримом припиняє роботу КПВВ Чаплинка
фото Херсонської ОДА

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим 19 жовтня припиняє свою роботу.

Джерело: Державна прикордонна служба в Telegram, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Прикордонники зазначають, що відповідне рішення прийнято Херсонською ОДА.

На цьому напрямку продовжують роботу КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".

В свою чергу речник ДПСУ пояснив УП, що пропуск громадян через цей КПВВ не здійснювався фактично з червня цього року. Місцева влада тоді видала розпорядження про тимчасове припинення роботи пункту пропуску і відтоді продовжувала його. Нині ж винесено рішення про закриття КПВВ з 19 жовтня без подальших часових рамок.

За словами Демченка, прикордонники відзначають малий рух за цим напрямком: на рівні 100 осіб у докарантинний час та до 10 осіб - після введення карантинних обмежень.

Після реконструкції КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" рух цими пунктами пропуску дещо збільшився через комфортні умови перетину адмінмежі.

Водночас, як відзначали у свою чергу окремі громадяни, "Чаплинка" не досить зручний в плані логістики для цієї мети.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
Усі новини...
Реклама: