На админгранице с оккупированным Крымом прекращает работу КПВВ "Чаплинка"

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крыма 19 октября останавливает свою работу.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники отмечают, что соответствующее решение принято Херсонской ОГА.

На этом направлении продолжают работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

В свою очередь спикер ГПСУ пояснил УП, что пропуск граждан через этот КПВВ не осуществлялся фактически с июня этого года. Местные власти тогда выдали распоряжение о временном прекращении работы пункта пропуска и с тех пор продолжали его. Сейчас же принято решение о закрытии КПВВ с 19 октября без дальнейших временных рамок.

По словам Демченко, пограничники отмечают малое движение по этому направлению: на уровне 100 человек в докарантинное время и до 10 человек - после введения карантинных ограничений.

После реконструкции КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" движение этими пунктами пропуска несколько увеличилось за счет комфортных условий пересечения админграницы.

В то же время, как отмечали в свою очередь отдельные граждане, "Чаплинка" недостаточно удобный в плане логистики КПВВ для этой цели.