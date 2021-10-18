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На админгранице с оккупированным Крымом прекращает работу КПВВ "Чаплинка"

Понедельник, 18 октября 2021, 18:44
На админгранице с оккупированным Крымом прекращает работу КПВВ Чаплинка
фото Херсонской ОГА

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крыма 19 октября останавливает свою работу.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram, спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничники отмечают, что соответствующее решение принято Херсонской ОГА.

На этом направлении продолжают работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

В свою очередь спикер ГПСУ пояснил УП, что пропуск граждан через этот КПВВ не осуществлялся фактически с июня этого года. Местные власти тогда выдали распоряжение о временном прекращении работы пункта пропуска и с тех пор продолжали его. Сейчас же принято решение о закрытии КПВВ с 19 октября без дальнейших временных рамок.

По словам Демченко, пограничники отмечают малое движение по этому направлению: на уровне 100 человек в докарантинное время и до 10 человек - после введения карантинных ограничений.

После реконструкции КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" движение этими пунктами пропуска несколько увеличилось за счет комфортных условий пересечения админграницы.

В то же время, как отмечали в свою очередь отдельные граждане, "Чаплинка" недостаточно удобный в плане логистики КПВВ для этой цели.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияПограничная служба
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