Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info

У новому розслідуванні BIHUS info ідеться про посаду "помічник народного депутата". На такій, зокрема працює у нардепа від "слуг" син Сергія Шефіра, який за майже два роки роботи у Верховній Раді отримав близько 600 тисяч гривень.

Джерело: BIHUS info

Деталі: Микита Шефір – син першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра –– працює помічником народного депутата "Слуги народу" Юрія Кісєля.

Саме дружині Юрія Кісєля – Валентині Кісєль – президент Володимир Зеленський продав земельну ділянку і нерухомість.

За даними розслідувачів, Микита Шефір "отримує регулярні виплати з бюджету".

"Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень", – ідеться в розслідуванні.

Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень – підрахували розслідувачі.

"Одна біда – ми ніколи його там (у ВР – ред.) не бачили" – зазначають у сюжеті BIHUS info.