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Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info

Вторник, 19 октября 2021, 01:26
Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info
фото: instagram

В новом расследовании BIHUS info говорится о должности "помощник народного депутата". На такой, в частности работает у нардепа от "слуг" сын Сергея Шефира, который за почти два года работы в Верховной Раде получил около 600 тысяч гривен.

Источник: BIHUS info

Детали: Никита Шефир – сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира – работает помощником народного депутата "Слуги народа" Юрия Киселя.

Именно жене Юрия Киселя – Валентине Кисель – президент Владимир Зеленский продал земельный участок и недвижимость.

По данным расследователей, Никита Шефир "получает регулярные выплаты из бюджета".

"Часто суммы разные, но в основном это 24 000 гривен в месяц и периодические надбавки в несколько тысяч гривен", – говорится в расследовании.

Всего за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 000 гривен – подсчитали расследователи.

"Одна беда – мы никогда его там (в ВР – ред.) не видели", – отмечают в сюжете BIHUS info.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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