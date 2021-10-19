Трамп позивається проти комітету, який розслідує штурм Капітолія

Експрезидент США Дональд Трамп подав у понеділок до окружного суду округу Колумбія позов проти спецкомітету Палати представників, який розслідує повстання 6 січня, та Національного архіву для збереження таємниці документів часу його президентства, вимагаючи привілеїв виконавчої влади щодо засекречення матеріалів.

Джерело: CNN, AFP

Деталі: Позов Трампа є спробою блокувати роботу комітету Палати представників, оскільки він намагається розслідувати його дії до і під час облоги Капітолію.

Наразі Трамп виступає проти оприлюднення близько 40 документів.

У позові стверджується, що запит Палати представників щодо документів "є безпрецедентним за обсягом і не пов'язаний із жодною законною метою".

Крім того, в ньому йдеться про те, що Закон "Про президентські записи" є неконституційним, якщо "читати його так, щоб дозволити чинному президентові відмовлятися від повноважень попереднього президента лише через кілька місяців після зміни адміністрації".

Команда Трампа також називає відмову президента Джо Байдена захищати документи "політичним прийомом на догоду союзникам".

Національний архів планує передати запитувані документи до Конгресу до початку наступного місяця.

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