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Трамп позивається проти комітету, який розслідує штурм Капітолія

Вівторок, 19 жовтня 2021, 02:55
Фото: Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп подав у понеділок до окружного суду округу Колумбія позов проти спецкомітету Палати представників, який розслідує повстання 6 січня, та Національного архіву для збереження таємниці документів часу його президентства, вимагаючи привілеїв виконавчої влади щодо засекречення матеріалів.

Джерело: CNN, AFP

Деталі: Позов Трампа є спробою блокувати роботу комітету Палати представників, оскільки він намагається розслідувати його дії до і під час облоги Капітолію.

Наразі Трамп виступає проти оприлюднення близько 40 документів.

У позові стверджується, що запит Палати представників щодо документів "є безпрецедентним за обсягом і не пов'язаний із жодною законною метою".

Крім того, в ньому йдеться про те, що Закон "Про президентські записи" є неконституційним, якщо "читати його так, щоб дозволити чинному президентові відмовлятися від повноважень попереднього президента лише через кілька місяців після зміни адміністрації".

Команда Трампа також називає відмову президента Джо Байдена захищати документи "політичним прийомом на догоду союзникам".

Національний архів планує передати запитувані документи до Конгресу до початку наступного місяця.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Теми: СШАТрамп


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