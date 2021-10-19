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Трамп судится против комитета, который расследует штурм Капитолия

Вторник, 19 октября 2021, 02:55
Фото: Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп подал в понедельник в окружной суд округа Колумбия иск против спецкомитета Палаты представителей, который расследует восстание 6 января, и Национального архива для сохранения тайны документов времени его президентства, требуя привилегий исполнительной власти по засекречиванию материалов.

Источник: CNN, AFP

Детали: Иск Трампа является попыткой блокировать работу комитета Палаты представителей, поскольку он пытается расследовать его действия до и во время осады Капитолия.

Сейчас Трамп выступает против обнародования около 40 документов.

В иске утверждается, что запрос Палаты представителей по документам "является беспрецедентным по объему и не связан ни с одной законной целью".

Кроме того, в нем говорится о том, что Закон "О президентских записях" является неконституционным, если "читать его так, чтобы позволить действующему президенту отказываться от полномочий предыдущего президента лишь через несколько месяцев после смены администрации".

Команда Трампа также называет отказ президента Джо Байдена защищать документы "политическим приемом в угоду союзникам".

Национальный архив планирует передать запрашиваемые документы в Конгресс в начале следующего месяца.

Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: СШАТрамп
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