"Закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести" – Саакашвілі
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав не розганяти мирні протести в його країні.
Джерело: facebook Саакашвілі
Пряма мова: "Я закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести свого народу, який ви повинні захищати".
Деталі: Також у дописі експрезидент Грузії зазначив, що 14 жовтня на площі Свободи "60 тисяч людей зібралися і вимагали звільнення країни, а не тільки мене особисто".
Що передувало: 10 жовтня лікар Саакашвілі зазначав, що стан його підзахисного серйозно погіршився і йому потрібна госпіталізація. Наступного дня в Грузії заявили, що слова Кіпшидзе не відповідають дійсності.
Стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 18-й день голодування погіршився, повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, а представники грузинської влади кажуть, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.
Передісторія:
- 28 червня 2018 року Міхеїла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
- У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі.
- Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.