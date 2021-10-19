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"Закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести" – Саакашвілі

Вівторок, 19 жовтня 2021, 03:48
фото: Facebook Саакашвілі

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав не розганяти мирні протести в його країні.

Джерело: facebook Саакашвілі

Пряма мова: "Я закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести свого народу, який ви повинні захищати".

Деталі: Також у дописі експрезидент Грузії зазначив, що 14 жовтня на площі Свободи "60 тисяч людей зібралися і вимагали звільнення країни, а не тільки мене особисто".

Що передувало: 10 жовтня лікар Саакашвілі зазначав, що стан його підзахисного серйозно погіршився і йому потрібна госпіталізація. Наступного дня в Грузії заявили, що слова Кіпшидзе не відповідають дійсності.

Стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 18-й день голодування погіршився, повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, а представники грузинської влади кажуть, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.

Передісторія: 

  • 28 червня 2018 року Міхеїла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі. 
  • У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
  • 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі. 
  • Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.

Українська правда
Теми: ГрузіяСаакашвілі


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