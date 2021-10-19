"Призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты" – Саакашвили

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал не разгонять мирные протесты в его стране.

Источник: facebook Саакашвили

Прямая речь: "Я призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты своего народа, вы должны защищать".

Детали: Также в посте экс-президент Грузии отметил, что 14 октября на площади Свободы "60 тысяч людей собрались и потребовали освобождения страны, а не только меня лично".

Что предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.

Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

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