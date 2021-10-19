"Призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты" – Саакашвили
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал не разгонять мирные протесты в его стране.
Источник: facebook Саакашвили
Прямая речь: "Я призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты своего народа, вы должны защищать".
Детали: Также в посте экс-президент Грузии отметил, что 14 октября на площади Свободы "60 тысяч людей собрались и потребовали освобождения страны, а не только меня лично".
Что предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.
Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.
Предыстория:
- 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
- В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.