Держдеп заявляє, що США не пропонували Туреччині літаків F-16 – ЗМІ

Сполучені Штати у понеділок не підтвердили коментар президента Туреччини Таїпа Ердогана про те, що Вашингтон зробив пропозицію Анкарі про продаж винищувачів F-16 і надав Туреччині фінансову пропозицію щодо військових літаків.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми звернемося до уряду Туреччини, щоб обговорити його плани закупівель у сфері оборони.

Я можу сказати, що Сполучені Штати не надавали жодних пропозицій щодо фінансування за запитом Туреччини F-16".

Деталі: Ердоган заявив у неділю, що Сполучені Штати запропонували продати Туреччині винищувачі F-16 в обмін на інвестиції в програму F-35, з якої Анкара була виключена після покупки у Росії систем протиракетної оборони.

На запитання, чи можна ці гроші використати на закупівлю F-16, Прайс відповів: "Міністерство оборони продовжує займатися механізмом вирішення спорів з Туреччиною щодо F-35, але я не можу передбачити результат".

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