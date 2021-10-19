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Держдеп заявляє, що США не пропонували Туреччині літаків F-16 – ЗМІ

Вівторок, 19 жовтня 2021, 05:45
Держдеп заявляє, що США не пропонували Туреччині літаків F-16 – ЗМІ
F-16, фото Getty Images

Сполучені Штати у понеділок не підтвердили коментар президента Туреччини Таїпа Ердогана про те, що Вашингтон зробив пропозицію Анкарі про продаж винищувачів F-16 і надав Туреччині фінансову пропозицію щодо військових літаків.

Джерело: речник Держдепу Нед Прайс, цитує Reuters

Пряма мова: "Ми звернемося до уряду Туреччини, щоб обговорити його плани закупівель у сфері оборони.

Я можу сказати, що Сполучені Штати не надавали жодних пропозицій щодо фінансування за запитом Туреччини F-16".

Деталі: Ердоган заявив у неділю, що Сполучені Штати запропонували продати Туреччині винищувачі F-16 в обмін на інвестиції в програму F-35, з якої Анкара була виключена після покупки у Росії систем протиракетної оборони.

На запитання, чи можна ці гроші використати на закупівлю F-16, Прайс відповів: "Міністерство оборони продовжує займатися механізмом вирішення спорів з Туреччиною щодо F-35, але я не можу передбачити результат".

Нагадаємо:

  • Анкара замовила понад 100 літаків F-35, але США виключили Туреччину з програми у 2019 році після того, як вона придбала російські системи протиракетної оборони С-400.
  • Купівля Анкарою С-400 також спричинила санкції США. У грудні 2020 року Вашингтон вніс в чорний список Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників.
  • З того часу США неодноразово застерігали Туреччину від подальших закупівель російської зброї. Але Ердоган дав зрозуміти, що Анкара і раніше має намір закупити другу партію С-400 у Росії, що може погіршити суперечки з Вашингтоном.

Теми: СШАТуреччиназброя
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