Госдеп заявляет, что США не предлагали Турции самолетов F-16 – СМИ
Соединенные Штаты в понедельник не подтвердили комментарий президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Вашингтон сделал предложение Анкаре о продаже истребителей F-16 и не предоставил Турции финансовое предложение в отношении военных самолетов.
Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует Reuters
Прямая речь: "Мы обратимся к правительству Турции, чтобы обсудить его планы закупок в сфере обороны.
Я могу сказать, что Соединенные Штаты не оказывали никаких предложений по финансированию по запросу Турции F-16".
Детали: Эрдоган заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты предложили продать Турции истребители F-16 в обмен на инвестиции в программу F-35, с которой Анкара была исключена после покупки у России систем противоракетной обороны.
На вопрос, можно ли эти деньги использовать на закупку F-16 Прайс ответил: "Министерство обороны продолжает заниматься механизмом разрешения споров с Турцией по F-35, но я не могу предсказать результат".
Напомним:
- Анкара заказала более 100 самолетов F-35, но США исключили Турцию из программы в 2019 году после того, как она приобрела российские системы противоракетной обороны С-400.
- Покупка Анкарой С-400 также повлекла за собой санкции США. В декабре 2020 года Вашингтон внес в черный список Управление оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников.
- С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших закупок российского оружия. Но Эрдоган дал понять, что Анкара по-прежнему намерена закупить вторую партию С-400 у России, что может усугубить споры с Вашингтоном.