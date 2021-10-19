Госдеп заявляет, что США не предлагали Турции самолетов F-16 – СМИ

Соединенные Штаты в понедельник не подтвердили комментарий президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Вашингтон сделал предложение Анкаре о продаже истребителей F-16 и не предоставил Турции финансовое предложение в отношении военных самолетов.

Источник: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы обратимся к правительству Турции, чтобы обсудить его планы закупок в сфере обороны.

Я могу сказать, что Соединенные Штаты не оказывали никаких предложений по финансированию по запросу Турции F-16".

Детали: Эрдоган заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты предложили продать Турции истребители F-16 в обмен на инвестиции в программу F-35, с которой Анкара была исключена после покупки у России систем противоракетной обороны.

На вопрос, можно ли эти деньги использовать на закупку F-16 Прайс ответил: "Министерство обороны продолжает заниматься механизмом разрешения споров с Турцией по F-35, но я не могу предсказать результат".

Напомним: