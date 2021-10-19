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Із Сирії евакуювали майже всіх українців, залишились 11 сімей – Міноборони

Вівторок, 19 жовтня 2021, 11:39
Із Сирії евакуювали майже всіх українців, залишились 11 сімей – Міноборони
Повернута родина. Фото ОПУ

Міноборони завершило четверту спецоперацію з евакуації українських громадян із Сирії вранці 19 жовтня. На повернення в Україну чекають ще 11 родин, готується п’ята евакуація.

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Офіс президента

Пряма мова Маляр: "Сьогодні вранці успішно завершилась ще одна спеціальна операція евакуації українських громадян з Сирії…

Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії ("Сирійський Курдистан"). Наразі там залишається 11 родин громадян України".

Деталі: Маляр уточнила, що всі ці люди вивезені з табору біженців "Аль Холл", підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині через Covid-19.

Як повідомили в Офісі президента, 19 жовтня в Україну повернулась кримчанка Іман та її четверо дітей, які понад два роки перебували в таборі біженців закритого типу "Родж" на півночі Сирії.  

За словами заступник керівника ОПУ Романа Машовця, наступний рейс буде незабаром.   

Т. в. о. директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Роман Недільський запевнив, що "всі, хто залишається в таборах, будуть повернуті в Україну".

Передісторія:

  • У 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах біженців – "Аль Холл" і "Родж" на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") знаходяться громадяни України (жінки та діти).
  • Україна почала проводити спеціальні операції з евакуації цих громадян з кінця 2020 року.  
  • "Аль Холл" і "Родж" – це табори біженців на півночі Сирії, в яких розміщуються особи, які підозрюються у зв’язках "Ісламською державою Іраку та Леванта". Табори контролюються підтриманими США Сирійськими демократичними силами.

Українська правда

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Теми: українціСирія
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