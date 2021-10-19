Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Сирии эвакуировали почти всех украинцев, остались 11 семей – Минобороны

Вторник, 19 октября 2021, 11:39
Из Сирии эвакуировали почти всех украинцев, остались 11 семей – Минобороны
Возвращенная семья. Фото ОПУ

Минобороны завершило четвертую спецоперацию по эвакуации украинских граждан из Сирии утром 19 октября. Возвращения в Украину ожидают еще 11 семей, готовится пятая эвакуация.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Офис президента

Прямая речь Маляр: "Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии...

Планируется финальная 5-тая операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины".

Детали: Маляр уточнила, что все эти люди вывезены из лагеря беженцев "Аль Холл", подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине из-за Covid-19.

Как сообщили в Офисе президента, 19 октября в Украине вернулась крымчанка Иман и ее четверо детей, которые более двух лет находились в лагере беженцев закрытого типа "Родж" на севере Сирии.

По словам заместителя руководителя ОПУ Романа Машовца, следующий рейс будет в скором времени.

В. и. о. директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Роман Недильский заверил, что "все, кто остается в лагерях, будут возвращены в Украину".

Предыстория:

  • В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях беженцев – "Аль Холл" и "Родж" на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).
  • Украина начала проводить специальные операции по эвакуации этих граждан с конца 2020 года.
  • "Аль Холл" и "Родж" ­– это лагеря беженцев на севере Сирии, в которых размещаются лица, подозреваемые в связах с "Исламским государством Ирака и Леванта". Лагеря контролируются Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: украинцыСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
украинцы
Ссоры во время войны: как подготовиться к новому "сезону"
Командир, за которым хотелось идти. История комбата 128-ой бригады Маэстро, погибшего в 26 лет
Скорбь в еврейской общине: сопровождение во время потерь и память об усопших
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: