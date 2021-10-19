Из Сирии эвакуировали почти всех украинцев, остались 11 семей – Минобороны

Минобороны завершило четвертую спецоперацию по эвакуации украинских граждан из Сирии утром 19 октября. Возвращения в Украину ожидают еще 11 семей, готовится пятая эвакуация.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Офис президента

Прямая речь Маляр: "Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии...

Планируется финальная 5-тая операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины".

Детали: Маляр уточнила, что все эти люди вывезены из лагеря беженцев "Аль Холл", подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине из-за Covid-19.

Как сообщили в Офисе президента, 19 октября в Украине вернулась крымчанка Иман и ее четверо детей, которые более двух лет находились в лагере беженцев закрытого типа "Родж" на севере Сирии.

По словам заместителя руководителя ОПУ Романа Машовца, следующий рейс будет в скором времени.

В. и. о. директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Роман Недильский заверил, что "все, кто остается в лагерях, будут возвращены в Украину".

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