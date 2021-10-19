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Из Сирии эвакуировали почти всех украинцев, остались 11 семей – Минобороны

Вторник, 19 октября 2021, 11:39
Возвращенная семья. Фото ОПУ

Минобороны завершило четвертую спецоперацию по эвакуации украинских граждан из Сирии утром 19 октября. Возвращения в Украину ожидают еще 11 семей, готовится пятая эвакуация.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Офис президента

Прямая речь Маляр: "Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии...

Планируется финальная 5-тая операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины".

Детали: Маляр уточнила, что все эти люди вывезены из лагеря беженцев "Аль Холл", подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине из-за Covid-19.

Как сообщили в Офисе президента, 19 октября в Украине вернулась крымчанка Иман и ее четверо детей, которые более двух лет находились в лагере беженцев закрытого типа "Родж" на севере Сирии.

По словам заместителя руководителя ОПУ Романа Машовца, следующий рейс будет в скором времени.

В. и. о. директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Роман Недильский заверил, что "все, кто остается в лагерях, будут возвращены в Украину".

Предыстория:

  • В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях беженцев – "Аль Холл" и "Родж" на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).
  • Украина начала проводить специальные операции по эвакуации этих граждан с конца 2020 года.
  • "Аль Холл" и "Родж" ­– это лагеря беженцев на севере Сирии, в которых размещаются лица, подозреваемые в связах с "Исламским государством Ирака и Леванта". Лагеря контролируются Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.

Украинская правда
Темы: украинцыСирия
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