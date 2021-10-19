Из Сирии эвакуировали почти всех украинцев, остались 11 семей – Минобороны
Минобороны завершило четвертую спецоперацию по эвакуации украинских граждан из Сирии утром 19 октября. Возвращения в Украину ожидают еще 11 семей, готовится пятая эвакуация.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Офис президента
Прямая речь Маляр: "Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии...
Планируется финальная 5-тая операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остается 11 семей граждан Украины".
Детали: Маляр уточнила, что все эти люди вывезены из лагеря беженцев "Аль Холл", подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине из-за Covid-19.
Как сообщили в Офисе президента, 19 октября в Украине вернулась крымчанка Иман и ее четверо детей, которые более двух лет находились в лагере беженцев закрытого типа "Родж" на севере Сирии.
По словам заместителя руководителя ОПУ Романа Машовца, следующий рейс будет в скором времени.
В. и. о. директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Роман Недильский заверил, что "все, кто остается в лагерях, будут возвращены в Украину".
Предыстория:
- В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях беженцев – "Аль Холл" и "Родж" на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).
- Украина начала проводить специальные операции по эвакуации этих граждан с конца 2020 года.
- "Аль Холл" и "Родж" – это лагеря беженцев на севере Сирии, в которых размещаются лица, подозреваемые в связах с "Исламским государством Ирака и Леванта". Лагеря контролируются Сирийскими демократическими силами, поддерживаемыми США.