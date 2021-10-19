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У Росії – рекорд смертей від ковіду за весь час пандемії

Вівторок, 19 жовтня 2021, 12:04
ілюстративне фото Mehrnaz Taghavishavazi з сайту Unsplash

У Росії за добу 18 жовтня захворіли на коронавірус 33 740 осіб, померли 1015 пацієнтів - це максимум за весь час пандемії.

Джерело: московський оперативний штаб по боротьбі з Covid

Дослівно: "За останню добу в Росії виявлено 33 740 нових випадків коронавірусу в 85 регіонах. З них 7,4% не мали клінічних проявів хвороби. Зафіксовано 1 015 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 23 426 осіб".

Деталі: Росія включає в свою статистику дані з окупованого цією країною півострова Крим.

Всього, за даними оперштабу, на сьогоднішній день в Росії виявлено 8 060 752 випадки коронавірусу. За весь період зафіксовано 225 325 смертей, одужала 7 040 481 особа.

Що передувало: У Росії був зафіксований новий максимум добової захворюваності Сovid-19 з липня 2020 року: за добу 17 жовтня захворіли на коронавірус 34 325 осіб, 998 людей померли.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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