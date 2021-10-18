В Росії новий максимум хворих на Covid за добу

У Росії за добу 17 жовтня захворіли на коронавірус 34 325 осіб – це новий максимум добової захворюваності на Сovid-19 з липня 2020 року, 998 осіб померли.

Джерело: дані оперативного штабу РФ

Деталі: Найбільше нових хворих виявили в Москві (6 823), Санкт-Петербурзі (3 097), Московській області (2 768) та Самарській області (915).

Всього з початку пандемії в Росії захворіли на коронавірус 8 027 012 осіб, померли 224 310 осіб, подолали вірус 7 017 055 осіб, з них 16 431 за минулу добу.

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