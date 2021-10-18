В Росії новий максимум хворих на Covid за добу
Понеділок, 18 жовтня 2021, 12:47
У Росії за добу 17 жовтня захворіли на коронавірус 34 325 осіб – це новий максимум добової захворюваності на Сovid-19 з липня 2020 року, 998 осіб померли.
Джерело: дані оперативного штабу РФ
Деталі: Найбільше нових хворих виявили в Москві (6 823), Санкт-Петербурзі (3 097), Московській області (2 768) та Самарській області (915).
Всього з початку пандемії в Росії захворіли на коронавірус 8 027 012 осіб, померли 224 310 осіб, подолали вірус 7 017 055 осіб, з них 16 431 за минулу добу.
Передісторія:
- 15 жовтня у Росії зафіксували антирекорди за кількістю нових хворих і кількістю померлих від коронавірусу за добу. Добовий приріст нових хворих склав 33 208 випадків, померли за добу 1 002 пацієнти – це був максимум за весь період пандемії.
- 16 жовтня добовий приріст нових хворих на COVID-19 у Росії склав 34 303 випадки, це було нове максимальне значення за всю пандемію.
Українська правда