В России – рекорд смертей от ковида за все время пандемии

В России за сутки 18 октября заболели коронавирусом 33 740 человек, скончались 1015 пациентов — это максимум за все время пандемии.

Источник: московский оперативный штаб по борьбе с Covid

Дословно: "За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 015 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек".

Детали: Россия включает в свою статистику данные с оккупированного этой страной полуострова Крым.

Всего, по данным оперштаба, на сегодняшний день в России выявлено 8 060 752 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 225 325 летальных исходов, выздоровел 7 040 481 человек.

Что предшествовало: В России был зафиксирован новый максимум суточной заболеваемости Сovid-19 с июля 2020 года: за сутки 17 октября заболели коронавирусом 34 325 человек, 998 человек умерли.