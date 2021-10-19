Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России – рекорд смертей от ковида за все время пандемии

Вторник, 19 октября 2021, 12:04
В России – рекорд смертей от ковида за все время пандемии
иллюстративное фото Mehrnaz Taghavishavazi с сайта Unsplash

В России за сутки 18 октября заболели коронавирусом 33 740 человек, скончались 1015 пациентов — это максимум за все время пандемии.

Источник: московский оперативный штаб по борьбе с Covid

Дословно: "За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 015 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек".

Детали: Россия включает в свою статистику данные с оккупированного этой страной полуострова Крым.

Всего, по данным оперштаба, на сегодняшний день в России выявлено 8 060 752 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 225 325 летальных исходов, выздоровел 7 040 481 человек.

Что предшествовало: В России был зафиксирован новый максимум суточной заболеваемости Сovid-19 с июля 2020 года: за сутки 17 октября заболели коронавирусом 34 325 человек, 998 человек умерли.  

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: