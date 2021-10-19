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В России – рекорд смертей от ковида за все время пандемии

Вторник, 19 октября 2021, 12:04
иллюстративное фото Mehrnaz Taghavishavazi с сайта Unsplash

В России за сутки 18 октября заболели коронавирусом 33 740 человек, скончались 1015 пациентов — это максимум за все время пандемии.

Источник: московский оперативный штаб по борьбе с Covid

Дословно: "За последние сутки в России выявлено 33 740 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 015 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек".

Детали: Россия включает в свою статистику данные с оккупированного этой страной полуострова Крым.

Всего, по данным оперштаба, на сегодняшний день в России выявлено 8 060 752 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 225 325 летальных исходов, выздоровел 7 040 481 человек.

Что предшествовало: В России был зафиксирован новый максимум суточной заболеваемости Сovid-19 с июля 2020 года: за сутки 17 октября заболели коронавирусом 34 325 человек, 998 человек умерли.  

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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