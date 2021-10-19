Малюська пояснив, чому досі не знайшов заміну уповноваженому з ЄСПЛ: маленька зарплата, великі клопоти

Міністерство юстиції розраховує до кінця року підшукати кандидатуру на посаду уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Заміну шукаємо. Розраховую, що до кінця року буде повноцінний заступник, який буде виконувати його повноваження.

Болюче, звісно, але як я втримаю гарних юристів, які можуть отримувати в десятки разів більшу заробітну плату в приватному секторі? Ніяк. Тобто, звичайно, вони для резюме, для досвіду, для контактів працюють певний час в Міністерстві юстиції. Я сподіваюся, що я таку ж саму людину знайду на місце Івана Ліщини, яка буде зацікавлена в досвіді, в контактах і рядку в резюме, що був уповноваженим. Це єдиний мотиватор".

Деталі: За словами Малюськи, вже є кандидатури, але міністр нарікає, що "знайти людину на заробітну плату максимум дві тисячі доларів, людину, яка розуміється на міжнародних арбітражах, вільно володіє англійською, бажано французькою, може спокійно в іноземних юрисдикціях здійснити представництво в суді – це фантастична історія".

На його думку на таке може погодитись хтось, хто хоче побудувати собі якусь репутаційну історію, але таких людей, мовляв, тільки в Україні можна на пальцях порахувати.

Пряма мова: "Плюс це ще має бути людина, якій я повністю довіряю, тому що це ще й бюджет на юридичну допомогу і на виплати більше мільярда гривень. Завдання практично нереальне майже, тому вже довгенько шукаємо…

Є чиновники, які отримують гарну зарплату, їх досить багато. Є чиновники навіть, які отримують надмірно високу зарплату. Але більшість отримують зарплату нижчу, ніж воно того вартує і яка б забезпечувала реально їх ефективну роботу. Тому я б сказав, що система оплати праці точно потребує перегляду.

Це істотно обмежує добір гарних, якісних кадрів. Причому це має бути людина, у якої є напрацьована фінансова подушка, і вона готова витрачати свої особисті кошти з тим, щоб працювати на державу певний час. Вони точно не будуть довго працювати – роки два, і потім вони підуть".

Що передувало: У вересні 2021 року звільнився Іван Ліщина, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини, який відзначився успішною роботою, зокрема, у справах проти Росії.