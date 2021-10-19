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Малюська объяснил, почему не нашел замену уполномоченному по ЕСПЧ: маленькая зарплата, большие хлопоты

Вторник, 19 октября 2021, 13:21
Денис Малюська. фото с Facebook Минюста

Министерство юстиции рассчитывает до конца года подыскать кандидатуру на должность уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Замену ищем. Рассчитываю, что до конца года будет полноценный заместитель, который будет выполнять его полномочия.

Больной (вопрос), конечно, но как я удержу хороших юристов, которые могут получать заработную плату в десятки раз больше в частном секторе? Никак. То есть, конечно, они для резюме, для опыта, для контактов работают определенное время в Министерстве юстиции. Я надеюсь, что я такого ​​же человека найду на место Ивана Лищины, который будет заинтересован в опыте, в контактах и ​​строке в резюме, что был уполномоченным. Это единственный мотиватор".

Детали: По словам Малюськи, уже есть кандидатуры, но министр посетовал, что "найти человека на заработную плату максимум две тысячи долларов, человека, который разбирается в международных арбитражах, свободно владеет английским, желательно французском, может спокойно в иностранных юрисдикциях осуществить представительство в суде - это фантастическая история".

По его мнению на такое может согласиться кто-то, кто хочет построить себе какую-то репутационный историю, но таких людей, мол, только в Украине можно на пальцах сосчитать.

Прямая речь: "Плюс это еще должен быть человек, которому я полностью доверяю, потому что это еще и бюджет на юридическую помощь и на выплаты более миллиарда гривен. Задача практически нереальная почти, поэтому уже долго ищем ...

Есть чиновники, которые получают хорошую зарплату, их довольно много. Есть чиновники даже, получающие чрезмерно высокую зарплату. Но большинство получают зарплату ниже, чем оно того стоит и которая бы обеспечивала реально их эффективную работу. Поэтому я бы сказал, что система оплаты труда точно нуждается в пересмотре.

Это существенно ограничивает отбор хороших, качественных кадров. Причем это должен быть человек, у которого есть наработанная финансовая подушка, и он готов тратить свои личные средства с тем, чтобы работать на государство определенное время. Они точно не будут долго работать - года два, и потом они уйдут".

Что предшествовало: В сентябре 2021 года уволился Иван Лищина, уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека, который отметился успешной работой, в частности, по делам против России.

Украинская правда
Темы: МинюстМалюськаЕСПЧ
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