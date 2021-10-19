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Суд дав 3 роки умовно співучаснику пострілу з РПГ по "112 каналу"

Вівторок, 19 жовтня 2021, 16:08
Суд дав 3 роки умовно співучаснику пострілу з РПГ по 112 каналу

Шевченківського районного суду міста Києва присудив 3 роки умовно члену так званої "ПВК Семенченка" Костянтину Нікитенку, який визнав причетність до пострілу по будівлі "112 каналу" у липні 2019 року.

Джерело: вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 9 вересня, матеріали справи, що є у розпорядженні "Української правди"

Деталі: Суд затвердив червневу угоду Нікитенка зі слідством. Його визнали винним в  участі у незаконному збройному формуванні і проведенні терористичного акту.

У рішенні суду йдеться про компанію (воєнізоване формування) "Donbass Battalion corporation", яку створили у 2018 році і зареєстрували у США. Члени формування побудували та облаштували в Україні тренувальну базу на зразок військової.

В Україні воно діяло під виглядом охоронної фірми ТОВ "Донкорп Україна". Нікитенко спочатку був у батальйоні "Донбас", а пізніше долучився до новоствореної "охоронної фірми", де мав займатися підготовкою новобранців.  

Згідно із матеріалами справи, які є в наявності "Української правди", ініціював теракт біля "112 каналу" Семен Семенченко. Він, у свою чергу, доручив організацію Вадиму Боровику, який залучив Нікитенка для полегшення операції.

Перед здійсненням теракту Боровик і Нікитенко приїхали у прилеглі квартали на автомобілі і у наперед підготовленому місці забрали ручний протитанковий гранатомет РПГ-22. Далі вони на велосипедах попрямували до будівлі "112 каналу".

Сам постріл приблизно о 3 годині 20 хвилин ночі здійснив Боровик. Нікитенко був на чатах.  

Суд присудив Нікитенку покарання у виді п`яти років позбавлення волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання і встановив 3 роки іспитового строку.  

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Передісторія:

  • У травні 2021 року Служба безпеки повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року.
  • За версією СБУ, у червні 2019 року Семен Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Пізніше він начебто організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

Українська правда

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Теми: судУкраїнатеракт
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