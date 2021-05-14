Служба безпеки повідомляє, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що під час виборчої кампанії до Верховної Ради цей теракт використали представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування.

За версією СБУ, у червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

Служба безпеки повідомляє, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину. За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.

Натомість для приховування осіб-виконавців та організатора, вирішили вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

Під час обшуків вдома у фігурантів СБУ вилучила транспорт та "засоби вчинення протиправних дій".

За версією Офісу генпрокурора, колишній нардеп, особистість якого відомство не називає, залучив до обстрілу двох спільників.

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