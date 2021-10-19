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Суд дал 3 года условно соучастнику выстрела из РПГ по "112 канала"

Вторник, 19 октября 2021, 16:08
Суд дал 3 года условно соучастнику выстрела из РПГ по 112 канала

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 3 годам условно члена так называемой "ПГК Семенченко" Константина Никитенко, который признал причастность к выстрелу по зданию "112 канала" в июле 2019 года.

Источник: приговор Шевченковского районного суда города Киева от 9 сентября материалы дела, которые есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: Суд утвердил июньское соглашение Никитенко со следствием. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта.

В решении суда говорится о компании (военизированное формирование) "Donbass Battalion corporation", которую создали в 2018 году и зарегистрировали в США. Члены формирования построили и обустроили в Украине тренировочную базу вроде военной.

В Украине оно действовало под видом охранной фирмы ООО "Донкорп Украина". Никитенко сначала был в батальоне "Донбасс", а позже присоединился этой "охранной фирме", где должен был заниматься подготовкой новобранцев.

Согласно материалам дела, которые есть в наличии "Украинской правды", инициировал теракт возле "112 канала" бывший нардеп Семен Семенченко. Он, в свою очередь, поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко для облегчения операции.

Перед осуществлением теракта Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на автомобиле и в заранее подготовленном месте забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. Далее они на велосипедах направились к зданию "112 канала".

Сам выстрел примерно в 3 часа 20 минут ночи совершил Боровик. Никитенко отвечал за безопасность операции.

Суд приговорил Никитенко к пяти годам лишения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания и установил 3 года испытательного срока.

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Предыстория:

  • В мае 2021 Служба безопасности сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства" 112-канал ", который произошел в июле 2019 года.
  • По версии СБУ, в июне 2019 года Семен Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Позже он организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

Украинская правда

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Темы: судУкраинатеракт
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