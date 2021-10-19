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Брат загиблого мера Кривого Рогу помер від отруєння алкоголем – поліція

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:48

Судово-медична експертиза засвідчила, що брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій помер внаслідок отруєння алкоголем.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

Тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Передісторія:

  • 18 жовтня стало відомо, що в Кривому Розі виявили мертвим 46-річного Андрія Павлова у його власній квартирі. Він був молодшим братом загиблого 15 серпня, за досі не встановлених слідством обставин, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
  • В поліції заявили, що за день до цього Павлов скаржився на проблеми зі здоров’ям. Повідомлялося, що за попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.
  • Джерела "Української правди" говорили, що ймовірною причиною смерті могло бути зловживання алкоголем, або ж алкогольна залежність. 

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Українська правда
Теми: Кривий Рігполіція


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