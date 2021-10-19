Брат загиблого мера Кривого Рогу помер від отруєння алкоголем – поліція

Судово-медична експертиза засвідчила, що брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій помер внаслідок отруєння алкоголем.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

Тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Передісторія:

18 жовтня стало відомо, що в Кривому Розі виявили мертвим 46-річного Андрія Павлова у його власній квартирі. Він був молодшим братом загиблого 15 серпня, за досі не встановлених слідством обставин, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

В поліції заявили, що за день до цього Павлов скаржився на проблеми зі здоров’ям. Повідомлялося, що за попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Джерела "Української правди" говорили, що ймовірною причиною смерті могло бути зловживання алкоголем, або ж алкогольна залежність.

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