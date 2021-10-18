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У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого 2 місяці тому мера Павлова

Понеділок, 18 жовтня 2021, 19:28
Фото: Первый городской

У Кривому Розі виявили мертвим Андрія Павлова у його власній квартирі.

Джерело: місцеве видання "Первый городской", повідомлення поліції Дніпропетровської області, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Павлова близько 16:30 знайшов його друг. Він був молодшим братом загиблого 15 серпня, за досі не встановлених слідством обставин, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Андрію Павлову було 46 років.

В поліції заявили, що за день до цього Павлов скаржився на проблеми зі здоров’ям. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Джерела "Української правди" стверджують, що ймовірною причиною смерті могло бути зловживання алкоголем, або ж алкогольна залежність. 

Дослівно поліція: "На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. В подальшому тіло чоловіка буде направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Дана подія зареєстрована у порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі всі обставини з’ясовуються".

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Передісторія:

  • Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його будинку 15 серпня. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
  • Слідчі виявили на тілі загиблого одне поранення з карабіна "Сайга". Вилучену на місці події зброю направлено на комплексну експертизу.
  • У вересні Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що попередньо слідство говорить про самогубство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Теми: криміналКривий Ріг


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