Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем – полиция
Вторник, 19 октября 2021, 19:48
Судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова Андрей умер в результате отравления алкоголем.
Источник: Нацполиция
Детали: Правоохранители сообщают, что согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.
Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.
Предыстория:
- 18 октября стало известно, что в Кривом Роге обнаружили мертвым 46-летнего Андрея Павлова в его собственной квартире. Он был младшим братом погибшего 15 августа, по до сих пор не установленных следствием обстоятельствах, мэра Кривого Рога Константина Павлова
- В полиции заявили, что за день до этого Павлов жаловался на проблемы со здоровьем. Сообщалось, что по предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.
- Источники "Украинской правды" говорили, что вероятной причиной смерти могло быть злоупотребление алкоголем, или алкогольная зависимость.
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Украинская правда