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Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем – полиция

Вторник, 19 октября 2021, 19:48
Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем – полиция

Судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова Андрей умер в результате отравления алкоголем.

Источник: Нацполиция

Детали: Правоохранители сообщают, что согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Предыстория:

  • 18 октября стало известно, что в Кривом Роге обнаружили мертвым 46-летнего Андрея Павлова в его собственной квартире. Он был младшим братом погибшего 15 августа, по до сих пор не установленных следствием обстоятельствах, мэра Кривого Рога Константина Павлова
  • В полиции заявили, что за день до этого Павлов жаловался на проблемы со здоровьем. Сообщалось, что по предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.
  • Источники "Украинской правды" говорили, что вероятной причиной смерти могло быть злоупотребление алкоголем, или алкогольная зависимость.

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Украинская правда

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Темы: Кривой Рогполиция
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