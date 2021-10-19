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ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:28
ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків

Упродовж доби 19 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів  і стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Гранітного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм".

Деталі: Втрат у ЗСУ немає

Зазначається, що бійці ООС вогонь у відповідь змусили противника припинити обстріли.

Теми: ДонбасООСвійна
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