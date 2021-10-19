ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків
Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:28
Упродовж доби 19 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В напрямку Авдіївки найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В бік Зайцевого окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Позиції українських воїнів біля Гранітного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм".
Деталі: Втрат у ЗСУ немає
Зазначається, що бійці ООС вогонь у відповідь змусили противника припинити обстріли.