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ВСУ открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков

Вторник, 19 октября 2021, 20:28

В течение суток 19 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ВСУ открывали огонь.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм".

Детали: Потерь в ВСУ нет.

Отмечается, что бойцы ООС огнем в ответ заставили противника прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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