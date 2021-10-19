ВСУ открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков
Вторник, 19 октября 2021, 20:28
В течение суток 19 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, ВСУ открывали огонь.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов у Гранитного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм".
Детали: Потерь в ВСУ нет.
Отмечается, что бойцы ООС огнем в ответ заставили противника прекратить обстрелы.
Украинская правда