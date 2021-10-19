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У Мінцифри звітують про підключення більше сотні сіл до швидкісного інтернету

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:53
У Мінцифри звітують про підключення більше сотні сіл до швидкісного інтернету
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації заявило, що державним коштом у 118 селах провели оптичні кабелі для швидкісного інтернету та під’єднали соціальні заклади до Wi-Fi мереж.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації 

Деталі: У межах Інтернет-субвенції провайдери провели оптичні волокна для швидкісного інтернету для близько 40 тисяч мешканців українських сіл. Представники Мінцифри супроводжують впровадження проєкту комерційними провайдерами.

Найбільше сіл підключено в Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях.

Мінцифра зазначила, що відстежувати процеси підключення можна за спеціальним дашбордом. За проєктом "Інтернет-субвенції" уже підписано договори для підключення 2 тисяч сіл на суму 200 млн грн.

Передісторія:

  • Кабінет Міністрів виділив 670 млн грн державних коштів, щоби спрямувати як субвенцію місцевим громадам для замовлення Інтернет-послуг. Проєктом "Інтернет-субвенція" передбачено проведення швидкісного Інтернету в 670 селах за державні кошти.
  • У липні 2021 року було проведено перші тендери для громад, які подали заявки найшвидше.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівінтернеттехнології
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