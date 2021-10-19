Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Мінцифри звітують про підключення більше сотні сіл до швидкісного інтернету

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:53
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації заявило, що державним коштом у 118 селах провели оптичні кабелі для швидкісного інтернету та під’єднали соціальні заклади до Wi-Fi мереж.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації 

Деталі: У межах Інтернет-субвенції провайдери провели оптичні волокна для швидкісного інтернету для близько 40 тисяч мешканців українських сіл. Представники Мінцифри супроводжують впровадження проєкту комерційними провайдерами.

Найбільше сіл підключено в Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях.

Мінцифра зазначила, що відстежувати процеси підключення можна за спеціальним дашбордом. За проєктом "Інтернет-субвенції" уже підписано договори для підключення 2 тисяч сіл на суму 200 млн грн.

Передісторія:

  • Кабінет Міністрів виділив 670 млн грн державних коштів, щоби спрямувати як субвенцію місцевим громадам для замовлення Інтернет-послуг. Проєктом "Інтернет-субвенція" передбачено проведення швидкісного Інтернету в 670 селах за державні кошти.
  • У липні 2021 року було проведено перші тендери для громад, які подали заявки найшвидше.

Теми: Кабінет міністрівінтернеттехнології


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві

В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин

Новини 20 жовтня: заява про тиск на "UA: Перший", нова "червона" зона

Зеленський та Кличко зустрілися на Банковій вперше за рік

фотоЗа 10 днів до виборів Зеленський з кандидатом від "слуг" оглядав Золотоношу

У Києві зросте плата за проїзд

Усі новини...
Кабінет міністрів
Міністр Абрамовський вже написав заяву на звільнення – Арахамія
Наступним "на вихід" може стати міністр економіки Любченко – джерела
Корнієнко: Сьогодні, можливо, один із міністрів напише заяву
Останні новини
05:00
Байден про китайські гіперзвукові ракети: Стурбований
03:55
У США схвалили бустерні щеплення Moderna та J&J
02:53
Американський форпост в Сирії атакували — Reuters
01:55
ЗМІ: У Стамбулі затримали українця — за звинуваченням у військовому шпигунстві
00:55
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
23:51
В Україні можуть "почервоніти" ще 7 областей, там посилять карантин
23:10
фото, відеоСБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам
22:42
У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана - ЗМІ
22:14
У Криму посилили карантин та заборонили літнім людям виходити з дому
22:00
Новини економіки: Київ піднімає ціни на транспорт, Рада розглядає бюджет
Усі новини...