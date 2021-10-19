У Мінцифри звітують про підключення більше сотні сіл до швидкісного інтернету

Міністерство цифрової трансформації заявило, що державним коштом у 118 селах провели оптичні кабелі для швидкісного інтернету та під’єднали соціальні заклади до Wi-Fi мереж.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Деталі: У межах Інтернет-субвенції провайдери провели оптичні волокна для швидкісного інтернету для близько 40 тисяч мешканців українських сіл. Представники Мінцифри супроводжують впровадження проєкту комерційними провайдерами.

Найбільше сіл підключено в Чернігівській, Вінницькій та Житомирській областях.

Мінцифра зазначила, що відстежувати процеси підключення можна за спеціальним дашбордом. За проєктом "Інтернет-субвенції" уже підписано договори для підключення 2 тисяч сіл на суму 200 млн грн.

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