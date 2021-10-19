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В Минцифры заявляют про подключение более сотни сел к скоростному интернету

Вторник, 19 октября 2021, 20:53
Фото: Минцифры

Министерство цифровой трансформации заявило, что средствами госбюджета в 118 селах провели оптические кабели для скоростного интернета и подключили социальные учреждения к Wi-Fi сетям.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Детали: В рамках проекта "Интернет-субвенция" провайдеры провели оптические волокна для скоростного интернета для около 40 тысяч жителей украинских сел. Представители Минцифры курируют коммерческих провайдеров при реализации проекта.

Больше всего сел подключили в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

В Минцифре отметили, что отслеживать процессы подключения можно по специальному дашборду. В рамках проекта "Интернет-субвенция" уже подписаны договоры для подключения 2 тысяч сел на сумму 200 млн гривен.

Предыстория:

  • Кабинет Министров выделил 670 млн грн из государственного бюджета, чтобы направить в качестве субвенции местным громадам для заказа Интернет-услуг. Проектом "Интернет-субвенция" предусмотрено проведение скоростного Интернета в 670 селах за государственные средства.
  • В июля 2021 г. были проведены первые тендеры для громад, подавших заявки быстрее всех.

Темы: Кабинет министровинтернеттехнологии
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