В Минцифры заявляют про подключение более сотни сел к скоростному интернету

Министерство цифровой трансформации заявило, что средствами госбюджета в 118 селах провели оптические кабели для скоростного интернета и подключили социальные учреждения к Wi-Fi сетям.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Детали: В рамках проекта "Интернет-субвенция" провайдеры провели оптические волокна для скоростного интернета для около 40 тысяч жителей украинских сел. Представители Минцифры курируют коммерческих провайдеров при реализации проекта.

Больше всего сел подключили в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

В Минцифре отметили, что отслеживать процессы подключения можно по специальному дашборду. В рамках проекта "Интернет-субвенция" уже подписаны договоры для подключения 2 тысяч сел на сумму 200 млн гривен.

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