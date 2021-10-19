Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

У "Харківгаз" відповіли на відкриття справи Службою безпеки через відключення газу у селі Благодатне та пояснюють це тим, що їм блокували проведення ремонту газороздільних мереж.

Джерело: коментар "Харківгазу", наданий "Українській правді"

Дослівно: "11 жовтня "Харківгаз" повинен був провести ремонтні роботи на газопроводі і газорегуляторному пункті в селі.

Втім, невстановлені особи 11 жовтня заблокували роботу фахівців "Харківгазу" та спецтехніку компанії. Тому роботи були призупинені, а населений пункт залишився без газу.

За сприяння державних органів влади, 16 жовтня "Харківгаз" відновив ремонт та підготував газопроводи до випробувань. Сам пуск газу мав розпочатись 17 жовтня.

17 жовтня невідомі особи - псевдоактивісти, які раніше блокували транспорт АТ "Харківгаз", розпочали підбурювати споживачів не надавати доступ працівникам газової компанії до домоволодінь".

Деталі: Також в компанії розповіли, що ці "псевдоактивісти" пошкодили автотранспорт компанії, а також намагалися зламати телефони її співробітників, на які ті фільмували "порушення невідомих осіб".

"Харківгаз" зазначає, що 17 жовтня завдяки зусиллям влади та правоохоронців змогли відновити газопостачання у село.

Також в АТ наголосили, що вартість послуг оператора встановлюється НКРЕКП, і вони не мають ніякого відношення до продажу газу, лише займаються його розподілом.

Передісторія: СБУ досліджує обставини, за яких "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне. За інформацією спецслужби, посадовці компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно "прикриваючись" президентом та керівництвом держави.