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Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на "псевдоактивистов"

Вторник, 19 октября 2021, 22:38
фото: харьковгаз

В "Харьковгаз" ответили на открытие дела Службой безопасности из-за отключения газа в селе Благодатное и объясняют это тем, что им блокировали проведение ремонта газоразделительных сетей.

Источник: комментарий "Харьковгаза", предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "11 октября "Харьковгаз" должен был провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторных пунктах в деревне.

Впрочем, неустановленные лица 11 октября заблокировали работу специалистов "Харьковгаза" и спецтехнику компании. Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа.

При содействии государственных органов власти, 16 октября "Харьковгаз" возобновил ремонт и подготовил газопроводы к испытаниям. Сам пуск газа должен был начаться 17 октября.

17 октября неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения".

Детали: Также в компании рассказали, что эти "псевдоактивисты" повредили автотранспорт компании, а также пытались сломать телефоны ее сотрудников, на которые те снимали "нарушения неизвестных лиц".

"Харьковгаз" отмечает, что 17 октября благодаря усилиям власти и правоохранителей смогли восстановить газоснабжение в деревню.

Также в АО отметили, что стоимость услуг оператора устанавливается НКРЕКП, и они не имеют никакого отношения к продаже газа, только занимаются его распределением.

Предыстория: СБУ исследует обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное. По информации спецслужбы, чиновники компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьСБУгаз
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