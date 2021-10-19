Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на "псевдоактивистов"

Вторник, 19 октября 2021, 22:38
Село без газа и СБУ: харьковские газовщики кивают на псевдоактивистов
фото: харьковгаз

В "Харьковгаз" ответили на открытие дела Службой безопасности из-за отключения газа в селе Благодатное и объясняют это тем, что им блокировали проведение ремонта газоразделительных сетей.

Источник: комментарий "Харьковгаза", предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "11 октября "Харьковгаз" должен был провести ремонтные работы на газопроводе и газорегуляторных пунктах в деревне.

Впрочем, неустановленные лица 11 октября заблокировали работу специалистов "Харьковгаза" и спецтехнику компании. Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа.

При содействии государственных органов власти, 16 октября "Харьковгаз" возобновил ремонт и подготовил газопроводы к испытаниям. Сам пуск газа должен был начаться 17 октября.

17 октября неизвестные лица - псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт АО "Харьковгаз", начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения".

Детали: Также в компании рассказали, что эти "псевдоактивисты" повредили автотранспорт компании, а также пытались сломать телефоны ее сотрудников, на которые те снимали "нарушения неизвестных лиц".

"Харьковгаз" отмечает, что 17 октября благодаря усилиям власти и правоохранителей смогли восстановить газоснабжение в деревню.

Также в АО отметили, что стоимость услуг оператора устанавливается НКРЕКП, и они не имеют никакого отношения к продаже газа, только занимаются его распределением.

Предыстория: СБУ исследует обстоятельства, при которых АО "Харьковгаз" отключило газоснабжение в селе Благодатное. По информации спецслужбы, чиновники компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьСБУгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили по Казачьей Лопани: погиб мужчина
За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети
В ВСУ уточнили заявление о стотысячном войске РФ на востоке: Не новая проблема
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: