Лукашенко гарантує безпеку польотів над Білоруссю, але може знову посадити літак
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що готовий гарантувати безпеку польотів над Білоруссю для всіх країн, проте посадить будь-який іноземний літак, якщо бачитиме загрозу державі.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА
Пряма мова: "Якщо ви боїтеся літати над нашою територією, можу вам особисто, і вашій компанії, і вашій країні, і будь-якій іншій гарантувати повну безпеку прольоту над Білоруссю. Так, як це було завжди.
Але якщо я і правоохоронні органи будуть бачити загрозу білоруській державі, ми посадимо тут будь-який літак – чи то Великобританії, чи то Сполучених Штатів Америки. Він негайно буде посаджений в Білорусі, якщо ми будемо відчувати загрозу. Точно так і ви зробите. Це норма. Тому я тут не виняток".
Деталі: Лукашенко також назвав вигадкою думку, що посадка літака Ryanair в Мінську і арешт опозиціонера Романа Протасевича був спланованою спецслужбами акцією.
"Я недавно говорив: якби це була спланована нашими спецслужбами акція, якби це було так, як ви говорите, – ви мені лестите. Тому що провести спецслужбами таку операцію і не порушити жодного міжнародного закону і навіть інструкції – це дорогого коштує. Я не можу сказати, що наші спецслужби сьогодні, і навіть ваші, на це готові – так провести цю операцію. Тому це ваша вигадка", – заявив він.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".
- 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.
- Білоруським авіаперевізникам також заборонили польоти у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів країн Євросоюзу.
- Так само закрили авіасполучення з Білоруссю ряд інших країн, включно з Україною.