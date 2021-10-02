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Лукашенко гарантує безпеку польотів над Білоруссю, але може знову посадити літак

Субота, 2 жовтня 2021, 08:59
Лукашенко гарантує безпеку польотів над Білоруссю, але може знову посадити літак
ФОТО NEXTA

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що готовий гарантувати безпеку польотів над Білоруссю для всіх країн, проте посадить будь-який іноземний літак, якщо бачитиме загрозу державі.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Якщо ви боїтеся літати над нашою територією, можу вам особисто, і вашій компанії, і вашій країні, і будь-якій іншій гарантувати повну безпеку прольоту над Білоруссю. Так, як це було завжди.

Але якщо я і правоохоронні органи будуть бачити загрозу білоруській державі, ми посадимо тут будь-який літак – чи то Великобританії, чи то Сполучених Штатів Америки. Він негайно буде посаджений в Білорусі, якщо ми будемо відчувати загрозу. Точно так і ви зробите. Це норма. Тому я тут не виняток".

Деталі: Лукашенко також назвав вигадкою думку, що посадка літака Ryanair в Мінську і арешт опозиціонера Романа Протасевича був спланованою спецслужбами акцією.

"Я недавно говорив: якби це була спланована нашими спецслужбами акція, якби це було так, як ви говорите, – ви мені лестите. Тому що провести спецслужбами таку операцію і не порушити жодного міжнародного закону і навіть інструкції – це дорогого коштує. Я не можу сказати, що наші спецслужби сьогодні, і навіть ваші, на це готові – так провести цю операцію. Тому це ваша вигадка", – заявив він.

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".
  • 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.
  • Білоруським авіаперевізникам також заборонили польоти у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів країн Євросоюзу.
  • Так само закрили авіасполучення з Білоруссю ряд інших країн, включно з Україною. 

Теми: ЛукашенкоБілорусьавіа
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