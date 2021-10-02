Лукашенко гарантує безпеку польотів над Білоруссю, але може знову посадити літак

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що готовий гарантувати безпеку польотів над Білоруссю для всіх країн, проте посадить будь-який іноземний літак, якщо бачитиме загрозу державі.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Якщо ви боїтеся літати над нашою територією, можу вам особисто, і вашій компанії, і вашій країні, і будь-якій іншій гарантувати повну безпеку прольоту над Білоруссю. Так, як це було завжди.

Але якщо я і правоохоронні органи будуть бачити загрозу білоруській державі, ми посадимо тут будь-який літак – чи то Великобританії, чи то Сполучених Штатів Америки. Він негайно буде посаджений в Білорусі, якщо ми будемо відчувати загрозу. Точно так і ви зробите. Це норма. Тому я тут не виняток".

Деталі: Лукашенко також назвав вигадкою думку, що посадка літака Ryanair в Мінську і арешт опозиціонера Романа Протасевича був спланованою спецслужбами акцією.

"Я недавно говорив: якби це була спланована нашими спецслужбами акція, якби це було так, як ви говорите, – ви мені лестите. Тому що провести спецслужбами таку операцію і не порушити жодного міжнародного закону і навіть інструкції – це дорогого коштує. Я не можу сказати, що наші спецслужби сьогодні, і навіть ваші, на це готові – так провести цю операцію. Тому це ваша вигадка", – заявив він.

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