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ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Середа, 29 вересня 2021, 18:17
ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова
фото: www.facebook.com/dobkin.mihail

"Опозиційна платформа - За життя" повідомила, що на позачергових виборах харківського міського голови підтримує Михайла Добкіна.

Джерело: пресслужба ОПЗЖ

Дослівно: "Михайло Добкін - не нова людина для Харкова, він пов'язаний із рідним містом роками життя і результативною діяльністю для його розвитку.

Михайло Добкін послідовно виступає за виконання Мінських угод і відновлення миру на Донбасі, в питаннях захисту прав російськомовних громадян України, в захисті канонічної православної церкви, в боротьбі проти спотворення історії та історичної пам'яті нашого народу.

Важливий і той факт, що Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба і успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера - став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали і реалізовували план розвитку Харкова".

Деталі: ОПЗЖ закликає усіх членів партії підтримати Добкіна.

Що було раніше:

  • 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
  • Харківська міська ТВК 21 вересня прийняла документи від двох охочих балотуватися на пост міського голови - кандидатів-самовисуванців Костянтина Немічева та Михайла Добкіна.
  • Партія "Слуга народу" не буде висувати свого кандидати на вибори харківського міського голови.
  • Пізніше ще три претенденти на пост мера Харкова подали документи на реєстрацію.

Українська правда

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Теми: ОПЗЖХарківвибори
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