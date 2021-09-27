Рудик із "Голосу" підтримала кандидата від партії Порошенка у мери Харкова

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик підтримала голову фракції "Європейська солідарність" у Харківській облраді Олександра Скорика як кандидата на посаду мера Харкова на позачергових виборах, що відбудуться 31 жовтня.

Джерело: рух "Чесно" і "Європейська Солідарність – Харківщина"

Деталі: Кіра Рудик 23 вересня була на конференції з висунення кандидата у мери Харкова від "Європейської солідарності" та виступила з промовою.

Інформація про підтримку кандидата від "ЄС" є на сторінці "Європейська Солідарність – Харківщина", однак на сторінках "Голосу" чи самої Рудик про це не повідомляють.

На конференції Рудик заявила про важливість взаємопідтримки патріотичних сил заради спільної мети – європейського майбутнього України.

"Ми маємо спільну мету, ми хочемо, щоб Україна рухалась у напрямку Європи та НАТО, щоб Україна ніколи не втрачала свій патріотичний шлях. У "Голосу" та "Європейської Солідарності" є безліч розбіжностей з погляду економіки, різних культурних підходів, але коли є наступ на українську мову, ми виходимо до трибуни для того, щоб блокувати її разом", – сказала Рудик.

"Коли є наступ на те, щоб Україна рухалась у сторону НАТО, ми виходимо до трибуни Верховної Ради разом. У ці моменти всі наші розбіжності, які є принциповими, вони не мають жодного значення, адже ми бачимо вектор розвитку України спільно", – додала вона.

Кіра Рудик фото Європейська Солідарність - Харківщина

Кандидатуру Олександра Скорика від "ЄС" також підтримав і голова партії "Акцент" Ігор Балута. Рух "Чесно" писав про "сімейний підряд" у Харківській ТВК і те, як голова виборчої комісії від "Голосу" пов'язана з "Акцентом".

Нагадаємо: 11 вересня у Харкові офіційно розпочали виборчий процес щодо підготовки позачергових виборів мера Харкова.

Олександра Скорика торік на місцевих виборах обрали як члена "ЄС" депутатом Харківської обласної ради. Згодом він очолив фракцію та є членом Комісії з питань бюджету. До обрання працював генеральним директором ТОВ "М’ясокомбінат "М’ясний".

У "Голосі" стався розкол: частина депутатів проігнорували з'їзд партії в липні й вийшли з політсили, яку створював, але потім покинув Святослав Вакарчук.

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