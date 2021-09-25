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Блок Кернеса висунув Терехова кандидатом у мери

Субота, 25 вересня 2021, 15:03
Блок Кернеса висунув Терехова кандидатом у мери
ІГОР ТЕРЕХОВ, CITY.KHARKOV.UA

Харківська міська організація партії "Блок Кернеса – успішний Харків" висунула кандидатом на посаду міського голови секретаря міськради, виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Учасники конференції в суботу підтримали кандидатуру Терехова одностайно.

Пряма мова сина покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса, Кирила: "Ігор Олександрович, думаю, що Геннадій Адольфович (Кернес – ІФ) хотів цього. Час вже позбутися приставки в.о., рухайтеся вперед. Ми вас підтримаємо".

Більше деталей: Перед цим Харківська міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні ухвалила рішення про реєстрацію шести кандидатів на посаду міського голови.

"Ми зареєстрували шістьох кандидатів, які подали документи, і одному відмовили", - повідомила кореспонденту "Інтерфакс-Україна" голова міськвиборчкому Олена Матвієнко.

Вона уточнила, що з шести кандидатів тільки один балотується від партії – це колишній суддя Апеляційного суду, голова фракції Партії Шарія в Харківській міськраді Володимир Плетньов.

Решта п'ять кандидатів – самовисуванці. Це народний депутат кількох скликань, екс-глава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, який був міським головою з 2006 до 2010 року, голова обласної організації Нацкорпусу Костянтин Немічев, що позиціонує себе як єдиний кандидат від проукраїнських сил, депутат Харківської облради від ОПЗЖ, заступник міського голови Валерій Говорів, екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін, в останні роки позиціонував себе як непримиренний опонент міського голови Геннадія Кернеса і член партії "Наш край" Олександр Кондрусик, який веде в Facebook блог під ім'ям"Саша Псих".

Довідка: Ігор Терехов (1967 р.н.) з вересня 2015 року був першим заступником міського голови Харкова Геннадія Кернеса. До цього (з квітня 2007 р.) був заступником голови Харківської облдержадміністрації, а потім (із квітня 2019 р.) – заступником міського голови Харкова.

9 грудня 2020 року Терехов був обраний секретарем Харківської міськради.

16 грудня 2020 року Кернес помер у німецькій клініці "Шаріте". Як відомо, за чинним законодавством секретар міської ради здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення або неможливості виконання міським головою своїх повноважень.

Передісторія:

  • 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
  • Партія "Слуга народу" не буде висувати свого кандидати на вибори харківського міського голови. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківвибориКернес
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