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Разумков підпише закон про олігархів. У Зеленського є два варіанти

Вівторок, 28 вересня 2021, 21:18

Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що для виправлення колізії у законі про олігархів, президент Володимир Зеленський має його ветувати, повернути до Верховної Ради з пропозиціями. В іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроєктом.

Джерело: Разумков у ефірі каналу "Наш"

Пряма мова Разумкова: "Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР – ред.), переголосовувати якісь правки – це буде неправильно…

Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон...

У вівторок будуть проголосовані постанови, які фактично блокують (підпис законопроєкту – ред.). Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту.

Як тільки він повернеться з вето або підписом президента, ми обов’язково його оприлюднимо у "Голосі України".

Передісторія: 

  • 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.
  • Спікера ВР Дмитра Разумкова не було на засіданні, оскільки він повторно захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції.
  • У прийнятому Верховній Раді законі про олігархів є юридична колізія через протиріччя у тому, хто визначає статус олігарха - і РНБО і НАЗК.

Роман Петренко, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна Радаолігархи


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