В законе об олигархах обнаружили коллизию: придется переголосовывать статью
В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК, одну статью его должны переголосовать.
Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять!
100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут.
Учли одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой".
Детали: По словам Железняка, будут переголосовать статью 5 вышеуказанного закона, о том, как олигарх признаётся олигархом.
При этом оппозиционный нардеп использует конструкцию "переголосовывать закон".
Что предшествовало: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.
Предыстория:
- 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
- Спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на заседании, поскольку он повторно заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что если бы Разумков был на заседании парламента и выступал против сокращенного рассмотрения законопроекту по олигархам, то это стало бы точкой невозврата для отношений фракции и Разумкова.