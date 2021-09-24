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В законе об олигархах обнаружили коллизию: придется переголосовывать статью

Пятница, 24 сентября 2021, 11:38
В законе об олигархах обнаружили коллизию: придется переголосовывать статью

В принятом Верховной Раде законе об олигархах есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК, одну статью его должны переголосовать.

Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять!

100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут.

Учли одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой".

Детали: По словам Железняка, будут переголосовать статью 5 вышеуказанного закона, о том, как олигарх признаётся олигархом.

При этом оппозиционный нардеп использует конструкцию "переголосовывать закон".

Что предшествовало: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии поддержали его правку. Таким образом в законе учтены нормы, что олигархом человека признаёт СНБО, как это инициировал президент, а другая – что это делает НАПК.

Предыстория:

  • 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
  • Спикера ВР Дмитрия Разумкова не было на заседании, поскольку он повторно заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что если бы Разумков был на заседании парламента и выступал против сокращенного рассмотрения законопроекту по олигархам, то это стало бы точкой невозврата для отношений фракции и Разумкова.

Украинская правда
Темы: олигархиВерховная РадаСлуга народазаконодательство
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